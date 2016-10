Uutinen

Etelä-Saimaa: Jonna Mononen lukee Imatran kirjastossa uutta kirjaansa Imatralaissyntyinen kirjailija Jonna Mononen vierailee tiistaina Imatran pääkirjastossa. Hän aikoo puhua yleisölle esimerkiksi kirjoittamisesta, tiedosta ja sen hankkimisesta. Viime aikoina Mononen on etsinyt tietoa lähes sata vuotta sitten käydystä Suomen sisällissodasta, opetellut aseenkäyttöä ja istunut oikeudenkäynnissä. Tiedonhankkimisesta tekee tavallista hankalampaa se, että Mononen on sokea. Hän kertoo, että painetusta tiedosta ehkä noin kolmannes on sokean saavutettavissa. — Erotun sokeudella massasta, mutta en halua, että puhutaan vain sokeasta kirjailijasta. Haluan, että tekstini näyttää näkevän kirjoittamalta. Mononen toivoo, että Imatran pääkirjaston yleisöllä on hänelle kysymyksiä. — Esittelen apuvälineitäni, joiden avulla kirjoitan. Saatan lukea pienen pätkän uudesta trilleristä, joka on melkein valmis. Jonna Mononen Imatran pääkirjastossa 25.10. kello 17.30. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

