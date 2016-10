Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla suljetaan Vuoksen itäpuoliset huoltoaukot Kuutostiellä Kaistojen väliset huoltoaukot Kuutostiellä laitetaan umpeen Imatralla Vuoksen itäpuolisella alueella. Vuoksen ja Kaukopään välisellä tiealueella on kaikkiaan viisi aukkoa, joita on käytetty erikoiskuljetuksia ja tien ylläpitotöitä varten. Aukot suljetaan käynnissä olevassa remontissa. Jatkossa ainoastaan Mansikkalan sillan idänpuoleisessa päässä on sähkökäyttöinen aukko, jota voidaan käyttää ohjatusti. — Tien osalla ei ole tarvetta niin monelle aukolle, kertoo tienhoidon Etelä-Karjalan aluevastaava Sakari Häyhä Liikennevirastosta. Syynä remonttiin on käytäntöjen yhtenäistäminen, Lappeenrannan suuntaan huoltoaukkoja on selvästi vähemmän, sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Häyhän mukaan liittymistä ohi ajaneet autoilijat ovat käyttäneet avonaisia aukkoja vaihtaakseen ajosuuntaa nelikaistatiellä kieltomerkeistä huolimatta. — Liikenneturvan kannalta se on äärimmäisen vaarallista. Lue koko uutinen:

