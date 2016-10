Uutinen

Etelä-Saimaa: Haapajärven Natura-arvojen suojelulle pelisäännöt — asukasilta suunnitelmasta tiistaina Lappeenrannan Haapajärven kunnostukseen liittyy myös järven Natura-arvojen hoito. Siitä tehdyn suunnitelman luonnosta esitellään asukasillassa huomenna tiistaina Haapajärven kylätalolla. Haapajärvi nimettiin Natura 2000 -suojelualueiden verkostoon aikoinaan monipuolisen linnustonsa takia. Sittemmin linnut ovat sieltä vähentyneet. Nyt Haapajärvelle tehdään Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, joka sovittaa yhteen alueen luonnonsuojelun ja virkistyskäytön tarpeita ja luo myös pelisäännöt alueen käytöstä. — Pelisäännöissä määritellään, mitä alueella voi tehdä ja mitä ei, kertoo projektikoordinaattori Raija Aura Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta. Hänen mukaansa Haapajärvelle ei ole tulossa mitään uusia rajoituksia, esimerkiksi metsästys siellä sallitaan jatkossakin. Tarkoituksena on kirjata pelisäännöt hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jotta niistä ei tarvitse käydä vääntöä, jos ja kun Haapajärven Natura-arvojen säilyttämiseksi tehdään toimenpiteitä. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tekee Faunatica Oy. Työtä ohjaavat Lappeenrannan seudun ympäristötoimen Pisara-hanke ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Asukkailta ja maanomistajilta on kysytty jo näkemyksiä suunnitelmaa varten, ja nyt suunnitelmasta on valmistunut luonnos. Auran mukaan siitä voi edelleen esittää mielipiteitä. Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksen lisäksi tiistain asukasillassa esitellään Haapajärven hajakuormituksen yleissuunnitelma. Se valmistui kesällä. Tilaisuudessa kerrotaan myös Haapajärvellä kuluneena kesänä tehdyistä niitoista, ja näytetään ilmakuvia järven nykytilasta. Asukasilta on Haapajärven kylätalolla tiistaina 25. lokakuuta kello 17—20. Ensin on kahvitarjoilu, ja illan ohjelma alkaa kello 17.30. Lue koko uutinen:

