Etelä-Saimaa: Etelä-Saimaa seuraa Imatran kaupunginvaltuustoa — demarit, kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat kolmea kampusta Imatran kaupunginvaltuustossa käynnistyi keskustelu kansanäänestystä vaativasta kuntalaisaloitteesta. Aloite kansanäänestyksestä kaatui lapunnostoäänestyksessä äänin 37—6. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen totesi ennen kouluverkkoratkaisua, että seinien sijasta pitää panostaa opetuksen laatuun. Lähivuosina olisivat edessä isot investoinnit vanhoihin kiinteistöihin. Lapsimäärä vähenee, neliöitä on liikaa per oppilas. Valmistelu on tehty puhtaana viranhaltijatyönä. Villejä ideoita syntyi, osa teilattiin alas prosessissa. Valmistelun puutteesta tätä prosessia ei voi syyttää, totesi Helminen. Demarit, kokoomus ja perussuomalaiset tukevat kolmea kampusta Demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Luukkanen totesi ryhmän olevan kolmen kampuksen takana. Kilpailukykyinen kouluverkko on Luukkasen mukaan tarpeen. Kaupunki ei voi nopeuttaa lähikoulujen lakkautusprosessia laiminlyömällä niiden kunnossapitoa. Mansikkalaan on tehtävä yhtenäiskoulu, Vuoksenniskalle on hoidettava sovitusti uusi koulu syksyksi 2018. On katsottava, mihin on varaa. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Anu Urpalainen toteaa, että oppilaiden yhdenvertaisesta ja tasapuolisesta kohtelusta on pidettävä kiinni. Aina se ei täysin toteudu. Kaikkein tärkein asia on aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus, painottaa Urpalainen. Terveellistä oppimisympäristöä emme ole pystyneet kaikille takaamaan. Palveluverkkoratkaisulla haetaan riittäviä resursseja opetukseen ja terveisiin ja monipuolisin oppimisympäristöihin, toteaa Urpalainen. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Airi Aalto kehuu kouluverkkoratkaisun valmistelua perinpohjaiseksi. Perussuomalaisista 3 kampuksen malli pitää nähdä sijoituksena tulevaisuuteen ja myös imagokysymyksenä Imatralle, ei enää sisäilmaongelmia. Nyt tehtävä päätös on merkittävä linja päätös. Jatkossa on mietittävä, miten tietoa muutoksista saadaan väitettyä kaikille asianosaisille. Aiheesta runsaasti keskustelua Lilla Saaristosta (kok.) palveluverkkovalmistelua on tehty kovalla vauhdilla. Lähikoulujen alasajo pelottaa monia, mutta myös suuret luokkakoot. — Olin ylpeä imatralaisten kansalaisaloitteesta. Kuntalaisille pitää järjestää tapoja vaikuttaa. Nyt esitetään 600-800 oppilaan koulukeskuksia, on yritettävä välttää siihen liittyvät sudenkuopat, toteaa Saaristo. Mielestäni emme ole aivan vielä valmiita tuollaisiin keskuksiin, sanoo Saaristo. Olen ollut aiemmin aikalisän kannalla, tiedottamiseen ja vuoropuhelulle on ollut ohuesti aikaa. Saaristo teki esityksen siitä, että resursseja tulee vapauttaa opetukseen vanhojen rakenteiden purkamisesta. Niina Malmista (sd.) Nykyvaltuuston pitää pystyä tekemään päätös palveluverkosta. Lasten terveys on Malmista ratkaiseva asia. Heikki Tanninen (sd.) toteaa, että Ukonniemi-vaihtoehto koulukampuksen paikkana oli hyvä selvittää. Tannisesta Vuoksenniskan koulukampus tulee olemaan merkittävä piristysruiske alueelle. Tamminen muistuttaa, että myös lukiolla on oltava omat tilansa. Veikko Hämäläinen (sd.) muistutti, että oppimisympäristöjen pitää olla turvallinen. Anu Urpalainen (kok.) kannatti Lilla Saariston esittämää pedagogisen näkökulman mukana pitämistä. Arto Siitonen (sd.) toivoi, että enemmän olisi puhuttu siitä, mitä ratkaisut tulevat maksamaan. Siitonen kertoi, ettei ole saanut pyytämään kuntokartoitustietoja Imatran YH-rakennuttajalta. Siitonen epäilee, että joku panttaa asioita. — Närästää, kun joutuu niin monen asian kanssa ottamaan hiekkaa linjaa, toteaa Siitonen. Häntä häiritsee listatekstien kapulakielisyys. Siitonen muistutti, että kaupunginvaltuusto päättää toistaiseksi budjetista, ei kaupunginhallitus. Nyt valta on luovutettu vsltuustolta pois. Siitonen teki muutosesityksen: kaikki koulukeskukset toteutetaan vaiheittain niin, että lähikoulut jatkavat toimintaansa niiden elinkaaren ajan. Jokainen hanke suunnitelma on tuotava kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Anna Helminen (kok.) totesi, että yksityiskohtaiset tiedot korjaustarpeista on annettu valtuutetuille valtuustoseminaarissa. Henri Ruokolainen (sit.) kannatti Arto Siitosen muutosesitystä. Helena Roiha (kesk.) Kannatti Siitosen esitystä ja toivoi asiassa aikalisää. Kristillisen valtuustoryhmän Eija Mertasesta kouluverkkoesityksessä on jäänyt unholaan pieni koululainen, joka voi isossa koulukeskuksessa joutua hukkaan. Mertanen esittää muutosta päätösehdotukseen niin, että valtuutetut saavat sanoa aina sanottavansa, jos kouluja lakkautetaan. Vihreiden Päivi Marttila näkisi, että lähikoulut pitäisi säilyttää niiden elinkaaren loppuun. On suunniteltava hyvä ja toimiva kouluverkosto Kansanäänestysaloitteesta keskusteltiin kokouksen aluksi Arto Siitosesta (sd.) itse aloite oli suora epäluottamuslause kunnalliselle demokratialle ja päätöksenteolle. Siitä huolimatta hän esitti myönteistä kantaa kansanäänestykseen. Eija Mertanen (kd.) näki, että koulu verkkoon liittyviä selvityksiä on tehty kattavasti. Helena Roiha (kesk.) kannatti Siitosen esitystä kansanäänestyksen järjestämisestä. Veikko Hämäläinen (sd.) totesi, että valtuustolla oli riittävästi tietoa asian ratkaisemiseksi. Anne Nissinen (sd.) muistutti, että ratkaisujen on oltava tasapuolisia. Matti Seppälä (ps.) oli periaatteessa kansanäänestyksen kannalla. Anu Urpalaisen (kok.) mielestä päätösentekoprosessissa on paljon parantamisen varaa. Seitsemän valtuutettua pois Varsinaisista jäsenistä poissa olivat Jussi Honka, Pasi Saajanlehto, Veikko Sinisalo, Saska Helmikallio, Kari Paldanius, Tarja Äijää ja Anssi Piirainen. 