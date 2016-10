Uutinen

Etelä-Saimaa: Ensihoidon oppikirja syntyi tiimityönä Yhdentoista kirjoittajan yhteinen ponnistus on ollut tilattavissa reilun viikon ajan. Uusi oppikirja Oireista työdiagnoosiin syntyi tarpeesta: vastaavankaltaista suomalaista teosta ei ollut tarjolla. Teoksen neljä pääkirjoittajaa opettavat kaikki Saimaan ammattikorkeakoulussa. Antti Kososen, Simo Saikon ja Pasi Alasen kanssa teosta työstänyt Juha Jormakka kertoo heidän havahtuneen pari vuotta sitten siihen, että tällainen oppikirja tarvittaisiin. — Suuntaus on yhä enemmän siihen, että ensihoito käy arvioimassa potilaan tilaa kotona, kuten Eksoten yhden ensihoitajan yksikkö. Kirja on suunnattu heille, jotka työssään kohtaavat akuutti- ja ensihoitotilanteita, kuten ensihoitajille, pelastajille, sairaanhoitajille ja kotisairaanhoidossa työskenteleville. Idea oppikirjasta esiteltiin kustantamossa, missä tarve nähtiin myös nopeasti. Ensihoidon oppikirjaksi teos on Jormakan mukaan siinä mielessä poikkeuksellinen, ettei yksikään kirjoittajista ole lääkäri. — Lääkäri on käynyt läpi jokaisen luvun, samoin kuin neljä muuta ammattilaista on arvioinut kirjan sisällön, että kaikki tiedot ovat oikein. Ammattikirjassa on oltava mahdollisimman tarkkaa ja hyvää tietoa. Tekijät ovat hyödyntäneet teoksessa myös kansainvälistä tietämystään. — Paljon olemme etsineet jo työmme vuoksi tietoa siitä, kuinka ja miten maailmalla alaa opetetaan. Oppikirjat eivät yleensä sellaisenaan sovi maasta toiseen, sillä huomioon pitää ottaa esimerkiksi paikallinen lainsäädäntö, Jormakka kertoo. Tekijöille oli Jormakan mukaan tärkeää, että kirjan rakenne oli selkeä ja että siinä on otettu huomioon erilaiset oppijat. Kuvailevan tekstin lisäksi kirjaan on tehty koontisivuja, taulukkoja ja listoja oppijoille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/24/%20Ensihoidon%20oppikirja%20syntyi%20tiimity%C3%B6n%C3%A4%20%20%20/2016521409400/4