Etelä-Saimaa: Pokémon Go palkittiin Suomen liikuttajana, sovellus sai sadat tuhannet suomalaiset ulkoilemaan Suomen Latu on valinnut Pokémon Gon Suomen liikuttajaksi. Järjestön mukaan mobiilisovellus on edistänyt merkittävällä tavalla suomalaisten liikkumista. Palkinnon perusteluissa Suomen Latu toteaa, että Pokémon Go yhdistää ennennäkemättömällä tavalla liikunnan ja pelimaailman toisiinsa. Järjestön mukaan Pokémon Go on saanut sadat tuhannet suomalaiset ulkoilemaan. Pokémon Go sai tunnustusta myös siitä, että se on saanut sekä lapset ja nuoret että heidän vanhempansa liikkumaan yhdessä. Pokémon Go on heinäkuussa julkaistu älypuhelinsovellus, jossa kerätään virtuaalisia pokémon-hahmoja todellisesta maailmassa. Sovellus kannustaa kävelemään mahdollisimman paljon virtuaaliotusten löytämiseksi. Palkinnon vastaanotti Pokémon Go Finland -yhteisö, johon kuuluu yli 25 000 jäsentä Facebookissa. Sovelluksen on kehittänyt yhdysvaltalainen Niantic. Lue koko uutinen:

