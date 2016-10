Uutinen

Etelä-Saimaa: Piispa Seppo Häkkinen on huolissaan kaikesta Kun Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen laittaa aamulla piispanristin kaulaansa, hän tekee ristinmerkin. Ruokarukous on hänelle tullut tavaksi ja iltarukousta hän on lukenut lapsuudesta asti. Lapsuutensa Häkkinen vietti Lauritsalan kauppalassa, nykyisessä Lappeenrannassa. Isä oli seurakunnan diakoni ja Lauritsalan kirkon suntio. Lapsuuskoti oli aivan kirkkorakennuksen kupeessa. — Vanhempien makuuhuoneen kautta pääsi suoraan sakastiin. Muistan vieläkin sen tuoksun, vanhan puun ja Lauritsalan kirkon tuoksun, Häkkinen muistelee. Vaikka kodin merkitys Häkkisen hengellisyyden kannalta oli merkittävä, kirkastui kutsumus vasta lukioikäisenä. Lukion jälkeen hän haki Helsingin teologiseen tiedekuntaan ja pääsi sisään. Sittemmin hän on työn ohella väitellyt teologian tohtoriksi. — Tutkimustyö tuntui välillä toivottomalta. Olen huomannut, että tekemättömät työt stressaavat kaikkein eniten. Olin hurjan tyytyväinen, kun sain väitöksen valmiiksi. Uskonelämä on Häkkisen mukaan aaltoliikettä, mutta piispa ei voi lakata olemasta piispa. Siksi piispan huolet ovat Häkkisen huolia. Sen sijaan Häkkinen pyrkii tekemään selvän eron työn ja vapaa-ajan välillä. Vapaa-aikanaan hän hakeutuu luontoon kävelemään tai partioharrastuksen pariin. Myös lukeminen rentouttaa. Huolissaan Häkkinen on maailman tulevaisuudesta,.oman perheen ja lasten tulevaisuudesta sekä ilmastonmuutoksesta. Hän haluaisi jättää neljälle lapselleen ja kuudelle lapsenlapselleen elinkelpoisen maapallon. Myös rauhan puolesta pitäisi tehdä enemmän tekoja. — No sitähän sanotaan, että piispat ovat aina huolissaan kaikesta, Häkkinen naurahtaa. Lue koko uutinen:

