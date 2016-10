Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan teknillisen yliopiston mikropumppu voi auttaa löytämään täsmälääkkeen syöpiin tai Crohnin tautiin Savonlinnassa kehitetyt pikkuruiset mikropumput voivat alentaa huomattavasti moderniin lääketieteelliseen yksisolututkimukseen tarvittavien laitteistojen hintaa. Se avaisi mahdollisuudet mittavalle kansainväliselle liiketoiminnalle ja edistäisi täsmälääkityksen löytymistä syöpiin ja Crohnin tautiin. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Materiaalifysiikan laboratorio Savonlinnan Hernemäessä on vuodesta 2011 alkaen kehittänyt käyttötarkoituksia johdottomalle, tarkalle ja nopealle mikropumpulle. Nyt Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dosentti Päivi Saavalainen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Savonlinnan tutkimusjohtaja Kari Ullakko työstävät kakkosvaiheen hakemusta Challenge Finland -kilpailuun yhdessä viiden merkittävän yrityskumppanin kanssa. Kumppanit toimivat muun muassa diagnostiikassa ja nanosellun tuotannossa. Saavalaisen mukaan viime vuosina kehitetty, yksittäisten solujen analysoinnin mahdollistava tekniikka on taudinmäärittelyn ja täsmälääkityksen kannalta yhtä mullistava keksintö kuin mikroskooppi oli 1600-luvulla. Tavalliset laboratoriokokeet kertovat syöpä- tai tulehdussolujen keskimääräisen geenien esiintymisen suuressa solujoukossa. Yksisolutekniikassa saadaan kustakin yksittäisestä solusta selville kymmenientuhansien geenien kuulumiset. Tekniikalla löydetään harvinaisetkin poikkeamat. Yksittäisten solujen tutkiminen antaa mahdollisuuden myös täsmälääkityksen kehittämiseen. — Syöpäsolut samassa syöpätyypissä voivat olla eri potilailla erilaisia. Jopa saman potilaan syöpäsolut ovat keskenään erilaisia. Yksisolutekniikalla saadaan selville, mikä lääke- tai lääkeyhdistelmä tuhoaa juuri tämän potilaan syöpäsolut, Saavalainen sanoo. Crohnin tautiin toisilla auttaa kortisoni, muut tulehduslääkkeet tai solusalpaajat. Jotkut saavat avun biologisista lääkkeistä, mutta etukäteen ei tiedetä, keneen lääke puree. Toisille ei auta kuin tulehtuneen suolen leikkaaminen pois pätkä kerrallaan. — Biologiset lääkkeet maksavat jopa kaksituhatta euroa kuukaudessa. Yksisolutekniikalla voitaisiin ehkä etukäteen tutkia, ketä kyseinen lääke auttaa, Saavalainen sanoo. Yksisolutekniikan laitteistot ovat kalliita. Ne maksavat 35 000–200 000 euroa. Siksi niitä on Suomessa vain neljän tutkimusyksikön käytössä. Saavalainen uskoo, että mikropumpun avulla yksisolutekniikka saadaan lähivuosina myös käytännön potilastyöhön sinne, missä siitä on apua. Kolme pientä mikropumppua korvaavat Saavalaisen laitteiston painepumput, jotka maksavat yli 20 000 euroa. — Mikropumppu on niin yksinkertainen, pieni ja halpa, että sillä varmasti on potentiaalia maailmanlaajuisilla markkinoilla, Saavalainen sanoo. Challenge Finland liittyy maan hallituksen kärkihankkeeseen, jossa jalostetaan suomalaista huippututkimusta liiketoiminnaksi ja vientituotteeksi. Ykkösvaiheessa haettiin tutkimusyksiköitä. Kakkosvaiheeseen pitää löytää kansainvälisillä markkinoilla toimivia bisneskumppaneita.

