Etelä-Saimaa: Laki antaa luvan opettajan videoimiseen oppitunneilla Opettajaansa kuvannut opiskelija tuomittiin kunnianloukkauksesta rangaistukseen muutama vuosi sitten. — Hän oli kuvannut opettajan karaoke-esityksen ja lisännyt videon ingressiin loukkaavia ilmaisuja. Ne ilmaisut johtivat siihen, että kysymys oli kunnianloukkauksesta, kertoo lakimies Jussi Salokangas Journalistiliitosta. Jos kuvaa opettajaa luokkatilanteessa ja siirtää videon vaikkapa Youtubeen, se on täysin lainmukaista. Kyse ei ole kunnianloukkauksesta, vaikka opettaja kirkuisi ja raivoaisi, kuten paljon julkisuutta saaneessa lahtelaiskoululaisten jakamassa videossa. Lahtelaiset kahdeksasluokkalaiset kuvasivat raivokohtauksen saanutta opettajaansa viime viikolla. Videot ovat saaneet satojatuhansia katsojia Youtubessa ja tapaus on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. — Opettajaa koskevia videoita saa lain estämättä julkaista, kunhan ne eivät loukkaa opettajan kunniaa. Se, että opettaja kirkuu videolla, on lähtöisin hänestä ja hän on kirkunut julkisella areenalla, Salokangas selvittää. Lainrajoja koetellaan, jos jotakin opettajaa aletaan kuvata ja tarkkailla jatkuvasti. Silloin kyseeseen voi tulla henkilötietolain rikkominen. — Jatkuva kuvaaminen ja tarkkailu julkisella paikalla voi muodostaa henkilörekisterin, jolloin siihen vaadittaisiin henkilöiden suostumus. Kuvaamisesta tulisi ilmoittaa kameravalvontamerkeillä tai muilla vastaavilla tavoilla, ja henkilöllä tulisi olla mahdollisuus tutustua aineistoon, Salokangas sanoo. Videokuvaamisesta on tullut yksi koulukiusaamisen muoto, joka kohdistuu etupäässä toisiin oppilaisiin, opettajien kuvaaminen on harvinaista. Kosken koulussa Imatralla selvitettiin tänä syksynä tapausta, jossa seiskaluokkalainen poika oli ottanut videokuvaa vuotta nuoremmasta oppilaasta. Kuvaaja oli pistänyt videopätkän nettiin. — Huoltaja teki asiasta heti rikosilmoituksen. Kun kyse oli näin nuorista, tapaus ei mennyt poliisiasiaksi, vaan siitä tehtiin lastensuojeluilmoitus, kertoo rehtori Arto Sikiö. Sikiön mukaan videossa ei tapahtunut sinänsä mitään noloa. Kuvattu poika oli normaalisti välitunnilla. Sammonlahden koulussa Lappeenrannassa ongelmat kuvaamisen ja sosiaalisen median kanssa ovat olleet niin ikään yksittäisten oppilaiden välisiä. — Osa pulmallisista tilanteista on syntynyt oppilaiden vapaa-ajalla, kertoo rehtori Vesa Raasumaa. Koulut pyrkivät ratkaisemaan tilanteet keskustelemalla asianosaisten oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Se riittää yleensä tilanteen rauhoittamiseksi. Lue koko uutinen:

