Uutinen

Etelä-Saimaa: Kylätalojen kohtalo on kuuma peruna monessa kunnassa Sää on kirpeä. Lämpötila ei nouse monella asteella astuessa sisään Jänhiälän vanhaan kansakouluun Joutsenossa. Rakennuksessa ei kannata pitää päällä kuin ylläpitolämpö. Koulua esittelevä Esko Lehtonen huomaa kesken keskustelun korjauskohteita: esimerkiksi pimeät lamput pitäisi vaihtaa. Rakennus on kyläläisten perustaman kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa. Tulopuoli kaipaisi tukevoitusta. Menot ovat jatkuvia, on käyttäjiä tai ei. Taloa käytetään kokouksiin, hirvipeijaisiin ja juhlien pitoon. Lisää käyttäjiä kaivattaisiin. Menopuolella on kiinteistövero, vakuutukset ja lämmitys. Pakkaskuukausina sähköä saattaa kulua tuhannen euron edestä. Koulu on tyyppiesimerkki kylätalon kaaresta. Väki vanhenee, aktiivit ovat samoja vuodesta toiseen. Kevään kunnostustalkoiden keski-ikä oli yli 65 vuotta. Lehtonen, kuten muukin talkooporukka on käynyt koulunsa kylätalossa. Se kannustaa jatkamaan. — En tiedä tulevaisuudesta. Yritetään pitää talo niin kauan kuin jaksetaan. Surku olisi menettää kyläläisten kokoontumispaikka. Ruokolahden Taitotaloa puolestaan hallinnoi Ruokolahden taideyhdistys. Omistaja on kunta, joka vastaa ylläpitokuluista. Käyttäjät tekevät pienehköjä remontteja ja pitävät talon sekä pihapiirin kunnossa Toiminta on virkeää. Talossa kokoontuu esimerkiksi kansalaisopiston ryhmiä ja kamerakerho, myös teatterilaiset harjoittelevat seinien sisällä. Tiloja löytyy piirtämiseen, keramiikan ja grafiikan harrastamiseen sekä kivenhiontaan. Myös näyttelytoiminta on ympärivuotista. Taideyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Pellinen ei laske tunteja, joita taideyhdistys toimintaan käyttää. Puheenjohtaja singahtaa paikalle lyhyellä varoitusajalla tarpeen vaatiessa. Yhdistys on vastannut arjesta ja ennenkaikkea sisällöstä 2000-luvun alkupuolelta saakka. Päävastuun kantaa yhdeksänhenkinen johtokunta, jolle antaa taustatukea laaja joukko aktiiveja. Talon tulevaisuus on aktiivien varassa. Se palvelee kulttuurinnälkäisiä juuri niin kauan, kuin vapaaehtoisia riittää toimintaa ylläpitämään. Ruokolahdella on myös muita kunnan omistamia entisiä kyläkouluja, jotka ovat kyläläisten käytössä. Kunta haluaa päästä rakennuksista eroon jossain vaiheessa. Kyläyhdistykset taas haluavat pitää kiinni kokoontumispaikoistaan. Aihe on kunnassa kuuma peruna ja kunnanhallitus on pohtinut vakavasti kylätalojen tulevaisuutta. — Päätöksiä asiasta ei ole tehty. Yksi vaihtoehto on myydä rakennukset yksityishenkilöille tai yrityksille, jotka voisivat vuokrata taloista tiloja myös kyläyhdistysten käyttöön, kunnanjohtaja Antti Pätillä linjaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/23/Kyl%C3%A4talojen%20kohtalo%20on%20kuuma%20peruna%20monessa%20kunnassa/2016121402919/4