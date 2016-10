Uutinen

Etelä-Saimaa: Kauhu koskettaa selviytymishimoista Zombi edustaa ihmisen monia fobioita. Zombien pysäyttämätön voima edustaa kuolemanpelkoa, pandemian tavoin leviävä virus sairastumisen pelkoa ja kasvoton uhka sattumanvaraisen väkivallan pelkoa, sanoo kauhuelokuvaharrastaja Panu Kärri. Kärri tutustui zombeihin ja muuhunkin kauhuun teini-iässä elokuvien ja kirjallisuuden avulla. Hän ei ole varsinainen zombiefani, mutta niissä Kärriin vetoaa sama tekijä kuin muussakin kauhussa: halu selviytyä hengissä. Selviytymistä seuraavan helpotuksen tunteen lisäksi Kärriä puhuttelee kauhussa huumori. Kärri järjestää zombiemarssia, joka laahustaa halki Lappeenrannan keskustan halloweenina. Kärri kumppaneineen on järjestänyt myös vaihtoehtoista elokuvatapahtuma Night of the living picturesia kymmenen vuotta. Tapahtuma loppuu ensi perjantaina pidettävän viimeisen elokuvayön jälkeen. Zombiewalkin lähtö Lappeenrannan lyseon lukiolta klo 20 ja Night of the living pictures -tapahtuma Kino-Aulassa klo 21—05 perjantaina 28.10. Lisätietoa nettisivulta www.notlp.org ja tapahtumien Facebook-sivuilta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

