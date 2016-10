Uutinen

Etelä-Saimaa: Catziin palannut Chandrea Jones rohmuaa mestaruuksia niin Suomessa kuin Australiassakin Chandrea Jonesin viime vuodet ovat olleet pelkkää koripalloa. Kun kausi Suomessa on keväällä päättynyt Catzin mestaruusjuhliin, pian sen jälkeen Jones on lentänyt Australiaan, jossa hän on jatkanut pelejä Queenslandin osavaltion puoliammattilaissarjassa. Australiassa Jones on pelannut viisi kautta. Rockhampton Cyclonesin riveissä hän on juhlinut kahta mestaruutta peräkkäin. — Yhteensä mestaruuksia on tullut neljä putkeen, kun mukaan lasketaan kaudet Catzissa ja Rockhamptonissa, marraskuussa 29 vuotta täyttävä Jones kertoo. Kotonaan Yhdysvalloissa viettämänsä kahden kuukauden palautumisjakson jälkeen Jones saapui tällä viikolla jälleen Lappeenrantaan. Lauantaina hän aloitti pelit kissapaidassa, kun loukkaantumisten runtelema ja niiden myötä kahden ottelun tappiokierteeseen naisten korisliigassa ajautunut mestaruusjyrä kohtasi kotiparketillaan Espoo Basket Teamin. Catz kukisti espoolaiset pistein 86—80. Chandrea Jones oli heti elementissään ja heitti komeat 30 pistettä. Lue koko uutinen:

