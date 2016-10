Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhasta pappilasta tuli koti ja sisustuskahvila Jaana Lundberg ja Rauno Koitermaa yhdistävät kodissaan työn ja vapaa-ajan. He löysivät pitkän etsimisen jälkeen Punkaharjulta vanhan pappilan, jossa saman katon alla on nyt sisustuskahvila, juhlahuoneisto ja koti. Jaana Lundberg on verhoilija ja tekstiiliartesaani, joka voi nyt kunnostaa ja entisöidä huonekaluja kodissaan. — Halusimme yksinkertaista elämää, perusasioiden äärelle, maaseudulle ja vesistön läheisyyteen, pariskunta sanoo. Heidän lisäkseen perheeseen kuuluu kaksi jackrusselinterrieriä, Lotte ja Piitu. Pappila toimii open house -periaatteella, eli talossa eletään ja tehdään työtä, mutta sinne voi kuka tahansa tulla aukioloaikoina kahville tai ostoksille. Talossa tehtiin pintaremontti reippaalla tahdilla. Pariskunta pitää vanhoista, umpipuisista, kotimaisista tai pohjoismaalaisista huonekaluista, sillä ne ovat kauniita, hyvin suunniteltuja, aikaa kestäviä, ekologisia ja muokattavissa omaan tai asiakkaan makuun. Vanhin pappilan huonekaluista on kaappi vuodelta 1830. Se on nyt kunnostettu ja kestänee seuraavat 200 vuotta, Lundberg mainitsee. Vanhoja huonekaluja voi muokata myös uuden näköiseksi, rennoiksi ja sähäköiksi. — Eli ei tarvitse pelätä, etteikö saisi sisustuksen ilmettä muutettu myös aikaa kestävillä huonekaluilla, Lundberg sanoo. Antiikkikalusteita yrittäjät ovat ostaneet muun muassa yksityisiltä ihmisiltä, huutokaupoista, kirpputoreilta ja kuolinpesiltä. Ne saavat vanhaa kunnioittavan käsittelyn Lundbergin käsissä ja päätyvät sen jälkeen johonkin alakerran saleista. Lue lisää päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

