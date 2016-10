Uutinen

Etelä-Saimaa: Ukonniemeen odotetaan 700 hiihtosuunnistajaa EM-kilpailuihin Imatran Ukonniemi suuntaa talvikauteen hiihtosuunnistus keihäänkärkenä. Talvikauden päätapahtumaksi on paalutettu helmikuussa kisattavat hiihtosuunnistuksen EM-kilpailut. Kilpailun järjestäjänä toimii SK Vuoksi. — Isompia hiihtosuunnistuskilpailuja ei ole olemassa, sanoo Anni Toiviainen, joka toimii kilpailun pääsihteerinä. 7—12. helmikuuta kisattaviin hiihtoihin odotetaan noin 700 osallistujaa. Kilpailut ovat ensimmäiset laatuaan Suomessa. Suunnistamaan startataan kaikissa ikäluokissa. Kilpailujen yhteydessä käydään myös junioreiden EM-kilpailut, nuorten MM-kilpailut sekä veteraanien MM-kilpailut. Valmistelut ovat hyvässä mallissa. Seuran talkoolaiset ovat aukoneet ratoja Ukonniemen maastoihin ja uraverkosto on lähes valmis. Seuraavaksi odotuksissa on lumipeite. Toiviaisen mukaan kyseessä on seuralle valtava ponnistus. — Näin isoja tapahtumia ei voi järjestää joka vuosi. Hiihtokausi Ukonniemessä starttaa lokakuun 29. päivä, kun ensilumenlatu avataan. Työt latupohjilla aloitetaan ensi viikolla. Lue koko uutinen:

