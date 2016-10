Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomen Punainen Risti aloitti keräyksen Syyrian ja Irakin uhreille — katastrofi pahentunut entisestään Lähi-idän pahentunut tilanne Syyrian Aleppossa ja Irakin Mosulissa käynnistää Suomen Punaisen Ristin (SPR) keräyksen sodan uhreille. SPR on kohdentanut katastrofirahastonsa varoja näihin maihin jo monena vuonna, mutta nyt tilanne on varainhoitopäällikkö Anna Laurinsillan mukaan alueilla niin katastrofaalinen, että se vaatii oman keräyksen. — Pyörremyrskyn uhrit saavat helpommin lahjoituksia kuin vuosia jatkuneen konfliktin, koska luonnonkatastrofit ovat selvä piikki uutisvirrassa, eikä niihin ehditä turtua kuten monivuotiseen sotaan. Sodan uhreja on muistettu myös Etelä-Karjalan seurakunnissa. Kirkot ovat lähteneet aktiivisesti mukaan Aleppon kellot -nimiseen tapahtumaan. Kallion kirkosta alkunsa saaneen tapahtuman ajatuksena on soittaa saattokelloja päivittäin Syyrian sodan uhreille. Seurakuntasihteeri Helena Hienonen Sammonlahden seurakunnasta kertoo, että he aloittivat kellojen soittamisen 17. lokakuuta. Hänen mukaansa se on hieno tapa muistaa uhreja ja osoittaa, että kirkko myötäelää sotatapahtumia. Lue koko uutinen:

