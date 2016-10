Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahtelainen Itula tähyää vientiin Ruokolahtelainen talotekniikkayritys Itula on Suomen hallituksen toiveyritys. Yritys on vienyt tuotteitaan jo Puolaan, mutta tähtäimessä on neljä muutakin maata. — Puolan lisäksi meillä on vientiselvitys käynnissä muutamaan muuhunkin Keski-Euroopan maahna, sanoo Itulan yrittäjä Jukka Itkonen. Itkosen mukaan selvitys pitää tehdä, koska maissa on oma lainsäädäntö ja tuotteen vastuut pitää olla kunnossa kuten Suomessakin. Päätös viennistä syntyi yrityksessä pari vuotta sitten, kun se alkoi valmistaa omaa tuotetta eli kattopaneelien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Tuotannon takia yritys siirtyi Lappeenrannasta Ruokolahden Puntalaan, josta löytyi isommat ja valmiit teollisuustilat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/22/Ruokolahtelainen%20Itula%20t%C3%A4hy%C3%A4%C3%A4%20vientiin/2016521403237/4