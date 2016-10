Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajalla toivotaan, että sisäministerin päätös tuo lisää määrärahoja maarajalle Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoi lauantaina päättäneensä, että Imatran rajanylityspaikka pysyy jatkossakin auki ympäri vuorokauden. Rajanylityspaikan sulkemista yöksi suunniteltiin säästösyistä. Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Ismo Kurki kertoo lukeneensa Risikon päätöksestä Twitteristä. Hän ei osaa sanoa tarkoittaako päätös sitä, että rajavartiosto saa lisää määrärahoja. — Toivottavasti tarkoittaa, koska selkeä tarve olisi olemassa. Riskinä on muuten se, että resurssit eivät riitä kaikkien tehtävien hoitamiseen, Kurki sanoo. Alun perin rajanylityspaikkojen aukioloaikoja oltiin lyhentämässä siksi, että resursseja saataisiin siirrettyä maastorajan valvontaan. Kurjen mukaan maastorajan valvonta on tarkoitus palauttaa samalle tasolla kuin se oli vuonna 2012, jolloin maastorajalta siirrettiin resursseja rajanylityspaikoille. Kurjen mukaan Rajavartiolaitos ehdotti, että resurssit palautettaisiin lisämäärärahan turvin. Valtioneuvosto puolestaan halusi selvittää, voitaisiinko maastorajalle tarvittavat resurssit ottaa rajanylityspaikoilta. — Nyt ilmeisesti on todettu, että ei voida. Se ei kuitenkaan poista alkuperäistä tarvetta lisätä resursseja maastorajalle. Jotta meillä säilyy itsenäinen ja uskottava kyky valvoa itärajaa, sama tarve on yhä olemassa. Lue koko uutinen:

