Etelä-Saimaa: Orpo tahtoo valinnanvapauden voimaan kertarytinällä — ja palvelutuottajien verot Suomeen Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo pitää kiinni sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta ei toteuteta vaiheittain. — Tavoitteena on, että valinnanvapausjärjestelmä astuu voimaan 1. tammikuuta 2019, Orpo sanoo. Valinnanvapaus tarkoittaa, että ihmiset saavat valita sosiaali- ja terveyspalvelunsa julkiselta, yksityiseltä tai yhdistyspohjaiselta tuottajalta. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin johtama työryhmä esitti viime viikolla, että valinnanvapaus tulisi vaiheittain. Ensimmäinen vaihe tulisi maakunnan oman aikataulun mukaan jossain vaiheessa vuotta 2019. Lisää palveluita siirtyisi valinnanvapauden piiriin pari vuotta myöhemmin. Valinnanvapautta koskeva lakiluonnos valmistuu lähiaikoina. — Varmaan on joitakin käytännön asioita, jotka reformiministeriryhmän pitää ratkoa. Ryhmän pitää vain kääriä hihat, jotta valinnanvapaus toteutuu alusta asti mahdollisimman laajana. Orpo ei ota kantaa yksityiskohtiin. — Minulla on hyvä rooli nyt, kun en enää ole reformiministeriryhmässä. Voin asettaa heille tavoitteita, Orpo naurahtaa. Lakiin tulee säädökset myös siitä, mitä kriteerejä vapaan valinnan piiriin tulevien paveluntuottajien on täytettävä. Orpo vahvistaa, että hallituksen tavoitteena on mahdollisimman pitkälle turvata, että Suomessa tapahtuvasta liiketoiminnasta maksetaan verot Suomeen. — Tässä mennään niin pitkälle kuin EU-lainsäädännön mukaan on mahdollista mennä, Orpo sanoo ja vakuuttaa asian olevan selviteltävänä. — Tämä pitää selvittää kunnolla, ennen kuin voin tehdä mitään suuria lupauksia, Orpo sanoo. Orpo muistuttaa, että myös kansainvälisesti omistetun yhtiön työntekijät maksavat veronsa Suomeen. — Tämä ei ole mitään puolustelua. Haluan vain sanoa asian ääneen. Lue koko uutinen:

