Etelä-Saimaa: Maanantaina Imatra päättää myös päiväkodeista: lakkautuslistalla useita yksiköitä Imatran kaupunginvaltuusto tekee maanantaina päätöksiä paitsi tulevasta kouluverkosta, myös varhaiskasvatuksen palveluverkosta. Kun nykyisin päiväkoteja on yhdeksän, tulevaisuudessa on tarkoitus pärjätä kuudella. Sulkeminen odottaa Mansikkalan päiväkotia ja Vuoksenniskan vuoropäiväkotia sekä vaihtoehtoisesti Meltolan tai Imatrankosken päiväkotia. Kiinni pannaan myös kaksi kunnallista ryhmäperhepäiväkotia: Imatrankosken ja Sienimäen ryhmikset. Kummassakin on kahdeksan paikkaa. Koska lapset eivät ole loppumassa mihinkään, tarvitaan myös korvaavaa kapasiteettia. Sitä saadaan, kun jäljelle jääviä päiväkoteja laajennetaan. Lisäksi tarkoitus on rakentaa kokonaan uusi päiväkoti keskelle kaupunkia, jonne keskitetään kaikki vuorohoito ja laajennettu hoito, eli myös varhaisten aamujen ja myöhäisten iltojen hoito. Lisää asiasta tämän päivän lehdessä. Lue koko uutinen:

