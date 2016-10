Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunginjohtaja Lintunen: Rajan auki pysyminen on erinomainen uutinen Imatralle Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen on ratkaisuun erittäin tyytyväinen. Rajan yösululla olisi saattanut olla hyvinkin vakavia ja kauaskantoisia seurauksia. Aina kun rajalla suljetaan jotakin, uudelleen auki saaminen on erittäin vaikeaa ja voi viedä vuosia, hän huomauttaa. Hän kiittää maakuntaliittoa ja elinkeinoelämää hyvästä yhteistyöstä yhteisen asian ajamisessa. — Olemme erittäin tyytyväisiä. Tämä on hyvä uutinen elinkeinoelämälle, erityisesti puunjalostusteollisuudelle. Kyse on myös imagollisesta asiasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/22/Kaupunginjohtaja%20Lintunen%3A%20Rajan%20auki%20pysyminen%20on%20erinomainen%20uutinen%20Imatralle%20/2016121405585/4