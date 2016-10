Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran raja pysyy auki myös öisin — sisäministeri kertoi päätöksestä Lappeenrannassa Pelko Imatran rajanylityspaikan sulkemisesta yöajaksi on väistynyt. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on päättänyt, ettei raja-asema sulkeudu yöksi Imatralla eikä Tohmajärven Niiralassa. Risikko kertoi asiasta Etelä-Saimaalle vieraillessaan lauantaina Lappeenrannassa kokoomuksen yleisötilaisuudessa. — Tällä viikolla olen saanut kaikki selvitykset. Rajavartiolaitoksella on valtavat sopeutustarpeet, mutta olen nyt päätynyt siihen, että Imatra ja Niirala pysykööt auki. Ajatus Imatran ja Niiralan yösulusta tuli julkisuuteen keväällä. Rajavartiolaitos on selvittänyt aukiolon rajoittamista säästösyistä. Etenkin alueen teollisuus on kritisoinut sulkua, koska se haittaa raaka-aine- ja tuotekuljetuksia. Imatran rajan henkilöliikenne on öisin pientä, mutta tavaraliikenne hiljenee yöksi selvästi vähemmän. Lue koko uutinen:

