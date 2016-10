Uutinen

Etelä-Saimaa: Virkkukoukkunen muuttaa Imatralla — kauppa käy uudessa osoitteessa näillä näkymin keväällä Käsityöliike Virkkukoukkunen muuttaa Imatralla. Yrittäjä Tiina Kärkäs kertoo, että on haaveillut muutosta jo pitkään. Tällä hetkellä liike toimii Tainionkoskentiellä. Viime perjantaina Kärkäs sopi uusien tilojen omistajan yrittäjä Martti Kotisalon kanssa, että Virkkukoukkunen muuttaa vuokralle Koskenpartaalle Kultakellon viereen. — Olen pitkään haaveillut maisemakonttorista. Tuossa on nyt tilat kolmessa kerroksessa. Varastotilat tulevat kellarikerrokseen, myymälä katutasoon ja suunnittelutilat kolmanteen kerrokseen. Paljon on ikkunoita, Kärkäs iloitsee. Virkkukoukkusella piisaa kiirettä loppuvuoden, joten ihan heti muuttoa ei aleta toteuttaa. Marraskuun alusta jouluun saakka Virkkukoukkunen pitää pop up -myymälää Lappeenrannassa osoitteessa Kauppakatu 49 olevissa tyhjissä liiketiloissa. Tällä hetkellä Kärkäs elättelee toiveita, että Imatran myymälä toimisi uusissa tiloissa keväällä 2017. Hän paljastaa, että uuden varalle on myös ”monenlaisia ajatuksia”. Viimeisimmässä muutossa uniikkitekstiilien valmistaminen jää pois ja yrityksessä keskityttiin entistä enemmän suunnittelutöihin. — Nyt on monta rautaa tulessa, Kärkäs toteaa loppuvuoden osalta. Lue koko uutinen:

