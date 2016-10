Uutinen

Etelä-Saimaa: Tarja Tuupanen pomoksi valtion toimikuntaan — katso myös Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan uudet jäsenet Lappeenrantalainen korutaiteilija Tarja Tuupanen on valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnan puheenjohtaja kaksivuotiskaudella 2017—18. Muita eteläkarjalaisia ei toimi taideneuvoston valitsemissa valtion taidetoimikunnissa, joita on seitsemän. Niissä aloittaa ensi vuoden alusta kaikkiaan 75 asiantuntijajäsentä. Alueellisen Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan puheenjohtajaksi on alkavalle kaksivuotiskaudelle valittu kuvataiteilija Petteri Ikonen ammattikorkeakoulu Xamkin Kouvolan toimipisteestä. Jäseniä ovat korutaiteilija Mikko Holm Lappeenrannasta, kirjailija-kriitikko Annukka Järvi-Herlevi Haminasta, muusikko Mika Kallio Kouvolasta, näyttelijä Sanna Kemppainen Lappeenrannasta, tanssinopettaja Susanna Kivinen Lappeenrannasta, teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi Kouvolasta ja graafinen suunnittelija Markku Metso Korialta. Taidetoimikunnat päättävät taiteilijoiden apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Lue koko uutinen:

