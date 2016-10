Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaarentien kevyen liikenteen väylä aukeaa kuun vaihteessa Taipalsaarentien keskikesästä saakka suljettuna ollut kevyen liikenteen väylä avautuu loka—marraskuun vaihteessa. Voisalmen sillan Lappeenrannan puolella oleva kaukolämpötyömaa ei kuitenkaan kokonaisuudessaan valmistu vielä silloin. Verkostomestari Janne Kuningas Lappeenrannan Energiaverkoilta sanoo, että esimerkiksi asvaltointi venyy todennäköisesti marraskuulle. Taipalsaarentien työmaa on viivästynyt, sillä urakan laajuus tuli yllätyksenä Energiaverkoille. Alun perin paikalta etsittiin vain putkivuotoa, mutta paljastuisikin, että tieosuuden putkisto vaatii saneerausta. Työmaa on sotkenut etenkin alueen kevyttä liikennettä. Kaikki jalankulkijat ja pyöräilijät eivät ole opastekylteistä huolimatta siirtyneet Tyysterniemen kiertotielle. Moni on oikaissut Kariniemestä keskustaan esimerkiksi junaradan vartta pitkin. Janne Kuningas sanoo, että hekin ovat havainneet, että ihmiset menevät sieltä, mistä vain pääsevät. — On nähty, että aitojen ohi ja työmaan halki on kuljettu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/21/Taipalsaarentien%20kevyen%20liikenteen%20v%C3%A4yl%C3%A4%20aukeaa%20kuun%20vaihteessa/2016121398587/4