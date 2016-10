Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan kanava on mukana maailman ensimmäisessä värivalokuvakokoelmassa Saimaan seudut olivat Sergei Prokudin-Gorskin valokuvausmatkan kohteena vuonna 1903. Tuolla retkellä hän otti ensimmäiset värivalokuvansa. Pietarilainen tiedemies oli valokuvauksen pioneeri, mutta jäi ranskalaisten Lumièren veljesten ja heidän Autochrome-tekniikkansa varjoon. Prokudin-Gorski otti kuitenkin ensimmäiset värivalokuvat jo neljä vuotta ennen kuin Autochrome-lasilevyt tulivat myyntiin. Etelä-Karjalan museossa nyt esillä oleviin kuvavedoksiin on jätetty tarkoituksella näkyviin voimakkaat väriraidat ylä- ja alareunoihin. Ne kertovat Prokudin-Gorskin käyttämästä tekniikasta. Hän teki värikuvansa mustavalkoisille lasinegatiiveille. Kohde valotettiin levylle punaisen, vihreän ja sinisen suotimen läpi. Saman kolmivärimenetelmän tavoin toimivat kaikki nykyiset digitaalimenetelmät, kuten televisiot, näytöt, tabletit ja matkapuhelinten kamerat. Siihen asti valokuvat olivat olleet harmaan sävyisiä. Prokudin-Gorski otti kuvia ”luonnon mukaan”, kuten hän itse asian ilmaisi. Näyttely osoittaa, että luonto oli Prokudin-Gorskin ensisijainen kuvauskohde. Vuonna 1903 hän kulki Viipurista Saimaalle, Savonlinnaan ja Punkaharjulle ja jatkoi kuvaamista seuraavina vuosina Venäjän Karjalassa. Ihmisiä hän on kuvannut usein työnsä ääressä: Muurmannin radan rakennustyömiehiä, Pietari Suuren kanavan sulkupäällikköä, sotilaita rautatiesillalla. Kuvien alkuperäiset lasinegatiivit ovat Yhdysvaltain kongressin kirjaston kokoelmissa. Keisari Nikolai II:lta Prokudin-Gorski sai käyttöönsä junavaunun. Sen avulla keisarin valokuvaaja kulki laajaa Venäjänmaata ja tallensi kuviin maisemia ja arkkitehtuuria. Järjestelmällinen kuvaustyö alkoi vuonna 1909 pitkin Marin vesireittiä. Niiltä retkiltä ovat peräisin näyttelyssä nähtävät värikuvat Laatokan rannoilta Aunuksesta, Syväriltä, Petroskoista, Vienan Kemistä ja Solovetskista. Kun keisariperhe surmattiin vuonna 1918, Prokudin-Gorski lähti niin sanotusti liikematkalle. Se vei hänet perheineen pysyvästi Keski-Eurooppaan. Hän asettui lopulta Pariisin venäläiseen siirtokuntaan. Nadezhda Stanulevitsh Pietarin taideakatemiasta luennoi Prokudin-Gorskista museossa 16.11. kello 17—19 . Mukana on näyttelyn kuratoinut Mikko Pekari. Väri on valoa — Saimaalta itään värivalokuvin, 22.10.2016 — 2.4.2017, Etelä-Karjalan museo, Kristiinankatu 15, Lpr. Kaikille avoimet avajaiset museolla pe 21.10. klo 18. Lue koko uutinen:

