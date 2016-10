Uutinen

Etelä-Saimaa: Petteri Orpo: Perhevapaiden uudistamisen prosessista voitaisiin päättää keväällä Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että perhevapaiden uudistamisen prosessista voitaisiin päättää keväällä. Hän täsmentää, että uudistusten sisällöstä ei silloin vielä päästä päättämään. — Se on iso kokonaisuus ja siinä on paljon selvittämistä, Orpo sanoo. Orpo vieraili perjantaina Enonkoskella ja Savonlinnassa. Kello 14 hän tapaa yleisöä Parikkalassa Ravintola Omassa, ja myöhemmin Imatralla, Lappeenrannassa ja Kotkassa. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ja kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) esittivät hiljattain Helsingin Sanomissa, että perhevapaajärjestelmä uudistettaisiin tällä hallituskaudella ja että sopiva paikka päätöksille olisi hallituskauden puoliväliriihi ensi keväänä. Grahn-Laasosen ja Vikmanin mielestä kotihoidon tukikautta voitaisiin lyhentää ja ansiosidonnaista vanhempainvapaata pidentää. He myös liputtivat SAK:n mallin puolesta, jossa nykyinen kotihoidontuki korvattaisiin puolen vuoden hoitorahalla. Orpo ei ota kantaa uudistuksen sisältöön. Hän toteaa, että perhevapaajärjestelmään kuuluu paljon muutakin kuin kotihoidontuki. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on ilmoittanut, että kotihoidontukeen ei tällä hallituskaudella kosketa. — Hallituspuolueiden välillä pitää tämä asia keskustella läpi. Työllisyyden näkökulmasta pidän perhevapaiden uudistamista tarpeellisena, Orpo sanoo. Petteri Orpon yleisötilaisuus yleisötilaisuus Parikkalassa ravintola Omassa kello 14, Imatralla konditoria Imatrankoskessa kello 16, Lappeenrannan Cafe Kristiinassa kello 17.15 ja Kotkassa Molidendo Caféssa kello 19.30. Lue koko uutinen:

