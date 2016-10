Uutinen

Etelä-Saimaa: Petteri Orpo liikkeellä Etelä-Karjalassa tänään Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on tänään turneella Kaakkois-Suomessa ja myös yleisön tavattavissa. Etelä-Karjalassa hän on iltapäivällä. Imatralla Orpo on yleisötilaisuudessa konditoria Imatrankoskessa kello 16—16.45. Lappeenrannan kolmen vartin yleisötilaisuus alkaa kello 17.15 kauppakeskus Ison-Kristiinan Cafe Kristiinassa. Orpo kiertää Kaakkois-Suomen vaalipiiriä Etelä-Savosta alkaen. Etelä-Karjalan ensimmäinen yleisötilaisuus on Parikkalassa ravintola Omassa kello 14—15. Lauantaina Etelä-Karjalassa vierailee kokoomuksen sisäministeri Paula Risikko. Hän esiintyy yleisölle Ison-Kristiinan promootiopaikalla kello 12. Lue koko uutinen:

