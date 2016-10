Uutinen

Etelä-Saimaa: Petteri Orpo Imatralla: rajasäästö voidaan vielä ehkä välttää Rajanylityspaikan aukioloajan mahdollinen supistaminen on keskusteluttanut imatralaisia sekä virallista Imatraa.Rajoitustussuunnitelmia ryhdyttiin miettimään Petteri Orpon (kok.) sisäministerikaudella. Olemassa suunnitelmat ovat vieläkin, mutta enää ehdollisina, rahaministeriksi siirtynyt Orpo kertoi Imatralla perjantaina.Orpon mukaan hallituksen piirissä on ryhdytty haarukoimaan mahdollisia korvaavia säästöjä siten, että rajanylityspaikkojen palvelujen leikkauksilta vältyttäisiin. Lopputulemaa ei ole Orpon mukaan aivan vielä näkyvillä. Ratkaisun avaimet asiassa ovat Orpon mukaan rajaministerin paikan häneltä perineellä Paula Risikolla.— Aikataulua on osaa sanoa, mutta eiköhän se ratkaisu suuntaan tai toiseen tulle lähiaikoina, Orpo totesi.Orpo ja kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen kiersivät perjantaina maakuntamatkoilla Kaakkois-Suomen itälaitaa. Keskusteluja turneella kirvoittivat muun muassa lähestyvät kuntavaalit. Lue koko uutinen:

