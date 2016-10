Uutinen

Etelä-Saimaa: Pelotteleva pelleilmiö on levinnyt ehkä jo Etelä-Karjalaan — poliisille ei ole tullut ilmoituksia Maailmalla villitykseksi tulleesta pelleilmiöstä on myös Lappeenrannassa havaintoja, ainakin huhuja. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan kaupungissa on jo nähty klovneiksi sonnustautuneita kulkijoita. Siitä ei ole tietoa, ovatko he pelotelleet ihmisiä, mikä kuuluu pellemuotiin. Kaakkois-Suomessa pelleilmiöstä on tullut ilmoituksia poliisille Kotkasta ja Kouvolasta. Etelä-Karjalasta niitä ei toistaiseksi ole tullut, kertoo ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Pellemuotiin tuntuvat tarttuvan herkimmin teinit, ilmeisesti hupimielessä. Pääkaupunkiseudulla ilmiö on kuitenkin äitynyt jo vakavaksi. Tuusulassa klovniasuihn sonnustautuneet henkilöt jahtasivat ihmisiä teräaseet kädessä, kertoo Helsingin Sanomat. Poliisi muistuttaa, että pelottelu on rikos, josta seuraa rangaistus. Espoossa kaksi kiinnijäänyttä 15-vuotiasta pellehiipparia sai jo sakot. Savonlinnassa alaikäiset pojat selvisivät poliisi puhuttelulla. Sairaalaklovnit-yhdistys on ilmaissut huolensa pelleilmiöstä. — Nämä ihmiset, jotka naamioituvat pelotellakseen, eivät missään nimessä ole klovneja. Ilmiö perustuu jonkinlaiseen huomion hakemiseen ja sitä on vaikea käsittää. Lasten pelottelu on raukkamaista ja vastenmielistä, yhdistyksen kannanotossa todetaan. Lue koko uutinen:

