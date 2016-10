Uutinen

Etelä-Saimaa: Minimani jakoi 300 ilmaista ämpäriä kahdessa tunnissa – katso videolta, miten jono purkautuu myymälään Ilmaiset ämpärit ja lumiharjat houkuttelivat kymmeniä ihmisiä Viipurinportin Minimanin avajaisiin perjantaina. Minimani oli luvannut 300 ensimmäiselle asiakkaalleen ämpärin ja lumiharjan avajaisten kunniaksi. Alkuun näytti siltä, että ilmaisten ämpärien vetovoima on kadonnut. Kymmenen minuuttia ennen avajaisajankohtaa myymälän ovella päivysti vain yksi ihminen ämpäriä ja lumiharjaa odottamassa. Sitten alkoi tapahtua, ja kun ovet kello yhdeksältä avattiin, oli jono kasvanut jo yli kymmenen metrin mittaiseksi, kun parikymmentä ihmistä halusi ämpärinsä ensimmäisten joukossa. Imatrankosken Minimanin myymälästä avajaisiin avustamaan tullut Minna Lindelöf kertoo, että ämpärit loppuivat kello 11.15 reilut kaksi tuntia ovien aukeamisen jälkeen. Lindelöfin mukaan etenkin lumiharjat olivat tällä kertaa oivana vetonaulana. — Meillä on perinteisesti jokaisen myymälän avajaisissa jaettu ämpäreitä. Lumiharjat olivat nyt pienenä bonuksena. Lumiharjojen perään ihmiset ovat kyselleet vielä niiden loputtuakin. Se on ajankohtaisempi tuote tällä hetkellä. Lue koko uutinen:

