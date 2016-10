Uutinen

Etelä-Saimaa: Miksi Norran lentoharjoitukset eivät näy Flightradarin kartalla? Lappeenrannan perjantaiset lentoharjoitukset eivät näkyneet Etelä-Saimaan Lentokoneet-sivulla. Lentoyhtiö Norran lentäjät harjoittelivat lähestymisiä, laskuja ja nousuja ATR 72- ja Embraer 190-koneilla. Lentokoneet-palvelun taustalla on ruotsalainen Flightradar24-sivusto. Nettisivu seuraa suurta osaa maailman lentoliikenteestä reaaliajassa. Ensisijaisesti Flightradar24 seuraa lentokoneita ADS-B-järjestelmän avulla. Satelliittipaikannusta hyödyntävää järjestelmää ei kuitenkaan ole kaikissa lentokoneissa. Se voi puuttua etenkin vanhemmista lentokonemalleista. Finnairin lentoharjoitukset Lappeenrannassa ovat näkyneet Flightradar24:n kartalla, sillä Finnairin Airbus A319-koneet on varustettu ADS-paikantimilla. Flightradar24:n mukaan Norran käyttämissä Embraer- ja ATR 72-500-koneissa ei ole satelliittipohjaista ADS-B-järjestelmää. Norran koneet kuitenkin näkyvät Flightradar24:n kartalla, kun ne siirtyvät Helsingistä Lappeenrantaan ja takaisin. Koneet katoavat kartalta vasta, kun ne aloittavat harjoitukset Lappeenrannassa. Toissijaisesti Flightradar24 seuraa lentokoneita MLAT-paikannusjärjestelmän avulla. MLAT-vastaanottimet sijaitsevat maassa. Jotta Flightradar24:n MLAT-seuranta toimii, koneen täytyy olla vähintään neljän vastaanottimen ulottuvilla. Flightradar24:n mukaan lentokoneen täytyy olla yleensä vähintään kilometrin korkeudella maasta, jotta neljä MLAT-signaalia yltää siihen. Joskus kuitenkin vaaditaan jopa kolmen kilometrin lentokorkeutta, että konetta voidaan seurata MLAT:in avulla. Euroopan vilkkaimmilla lentoalueilla vastaanottimia on niin tiheässä, että MLAT-seuranta toimii jopa 300 metrin korkeudessa. Lappeenranta kuitenkin sijaitsee eurooppalaisen MLAT-alueen itärajalla, ja Flightradar24:n mukaan MLAT-asemat ovat harvassa Venäjän puolella. Se vaikeuttaa MLAT-seurantaa Lappeenrannassa. MLAT:in avulla Norran koneet näkyvät kartalla siirtyessään Lappeenrantaan ja pois. Kun koneet laskeutuvat matalalle harjoittelemaan laskuja ja nousuja, ne eivät enää ole Flightradar24:n MLAT-seurannan ulottuvilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/21/Miksi%20Norran%20lentoharjoitukset%20eiv%C3%A4t%20n%C3%A4y%20Flightradarin%20kartalla/2016121402973/4