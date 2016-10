Uutinen

Etelä-Saimaa: Mikkeli haluaa Suomenniemen entisen kunnantalon uuteen käyttöön – ylläpitokulut 40 000 euroa vuodessa Mikkeli haluaa eroon Suomenniemen entisen kunnantalon ylläpitokuluista. Suomenniemi-taloksi nimetyssä rakennuksessa sijaitsee kirjasto, yhteispalvelu ja nuorisotila. Nämä toiminnat siirretään entiselle koululle, jonka muutostöihin ollaan varaamassa 350 000 euroa. Aluejohtokunnan puheenjohtaja Risto Korhonen epäilee sitä, saadaanko kaikki toiminnat sovitettua entiselle koululle. — Kun kunnantalosta luovutaan, niin nuorisotilat olisi kannattanut siirtää kaupungin omistamaan taloon, jossa kirjasto toimi ennen kunnantalolle siirtämistä. Siellä nuoret olisivat saaneet puuhailla vapaammin. Myönteisenä Korhonen pitää sitä, että koululaiset voivat käyttää helpommin kirjastoa, kun se muuttaa koulun naapuriin. Korhosen mukaan suomenniemeläisille tärkeintä on kuitenkin se, että taajaman palvelut säilyvät, vaikka itse palvelupisteet muuttavatkin talosta toiseen taajaman sisällä. Mikkelin tilakeskuksen kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen mukaan perusteena palvelujen uudelleen sijoittamiselle on kaupungin taloudellinen tilanne ja rakennusten käyttöasteen nostaminen. — Kunnantalon ylläpitokulut noin 40 000 euroa vuodessa. Sieltä menee lämpökanaali viereiseen päiväkotiin, joten lämmityksen osalta myös tämä kulu on summassa mukana. Lämmitystekniikka on käyttöikänsä päässä ja vaatii välittömiä korjauksia. Järjestelmän uusiminen on huomattavasti edullisempaa toteuttaa pelkästään päiväkodissa. Hyttisen mukaan vuonna 1891 valmistuneen koulun käyttötarkoituksen muutoksessa huomioidaan suojelulliset arvot. — Toimintojen keskittäminen tähän rakennukseen on järkevää, koska se on terve ja hyväkuntoinen ja kaupunki joutuisi sitä suojelurakennuksena joka tapauksessa ylläpitämään. Sillä on lisäksi hyvä sijainti koulun lähellä. Kunnantalon jatkokäytöstä ei ole päätetty. — Rakennus on hyvällä paikalla, joten sille voi olla markkinoita. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/21/Mikkeli%20haluaa%20Suomenniemen%20entisen%20kunnantalon%20uuteen%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20%E2%80%93%20yll%C3%A4pitokulut%2040%20000%20euroa%20vuodessa/2016121401021/4