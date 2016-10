Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan taivaalla on ruuhkaa – pilotit harjoittelevat perjantaina kahdella koneella Lappeenrannan taivaalla jyrisee tänään tuplana, kun sekä Finnairin että Norran pilotit harjoittelevat perjantaina kaupungin ympäristössä. Lappeenrannan lentoasema kertoo Facebook-sivuillaan, että Finnair harjoittelee perjantaina Embraerilla. Kyseessä on brasilialaisen valmistajan Embraer 190 -kone. Norra lentää ranskalais-italialaisella ATR 72 -potkuriturbiinikoneella. Finnair on harjoitellut Lappeenrannassa useita kertoja keväästä lähtien. Norra lensi ensimmäiset harjoituslentonsa kentältä viime viikolla. Lentäjäoppilaat harjoittelevat kentällä lähestymisiä, laskeutumisia ja nousuja. Lue koko uutinen:

