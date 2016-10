Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupan omien merkkien voittokulku jatkuu, kuluttajat ja kauppiaat hyötyvät Myynnistä jo noin neljännes on Pirkkaa, Rainbowta, Milbonaa. Kauppa saa omista merkeistään edullisista hinnoista huolimatta hyvän katteen. Kauppa on myynyt omien merkkiensä tuotteita hyvän hinta-laatu -suhteen mielikuvalla, ja onnistunut siinä varsin hyvin. S- ja K-ryhmä ilmoittavat omien brandiensä myynnin osuudeksi noin viidenneksen. Sen sijaan Lidlin koko liikeidea perustuu lukuisiin omiin merkkeihin, joiden osuus myynnistä on Lidlin ilmoituksen mukaan 75 prosenttia. Professori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta toteaa, että omien merkkien osuus on kasvanut tasaisesti, ja kasvaa edelleen. — Nyt taantuma tarjoaa merkeille vielä uutta kasvualustaa. Osuus Suomessa on edelleen paljon pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Omien merkkien lisääntyminen vaikuttaa Niemen mukaan kielteisesti ja myönteisesti ruokamarkkinoihin. Merkit laajentavat tuotevalikoimaa ja alentavat hintoja sekä tarjoavat vanhoille brandeille vastavoiman. Kaupan vahva neuvotteluasema tuottajien kanssa on kuitenkin ongelma. Kauppa voi kilpailuttaa tuotteidensa valmistusta vaikka nettihuutokaupoin. — Epäsuhta kaupan ja elintarviketeollisuuden välillä kasvaa. Teollisuuden innovointihalukkuus voi kärsiä, kun niiden omat brandit kopioidaan nopeasti kaupan omiin merkkeihin. Omat merkit ovat tuottoisia kaupalle. Kilpailutuksen ja markkinointikuluissa säästämisen ansiosta kauppa saa omista tuotteistaan Niemen mukaan paremman katteen kuin muista tuotteista. — Vastaavasti teollisuuden ja alkutuotannon osuus jää pienemmäksi. Niemi nostaa esiin poikkeuksena esimerkiksi Pirkan luomutuotteet, jotka tuottajien mukaan antoivat kasvualustaa luomuruoalle muutenkin. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

