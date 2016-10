Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakkois-Suomeen 23 ilveksen kaatolupaa — lajin kannan kasvu on taittunut Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomeen 23 ilveksen pyyntilupaa. Ne jakautuvat Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon ilveksen eri kannanhoitoalueelle. Koillisella kannanhoitoalueella saa pyytää enintään seitsemän ilvestä: Rautjärvi—Parikkala-yhteisalueella neljä ja Ruokolahti—Imatra-alueella kolme. Rajan kannanhoitoalueella on neljä lupaa, joista Joutseno—Etelä-Saimaa-yhteisalueella kolme, Ylämaalla yksi. Keskisellä kannanhoitoalueella on yhdeksän lupaa, joista Lemi—Taipalsaari-alueella on kaksi, Luumäellä yksi ja Savitaipale—Suomenniemi-alueella yksi. Muut Kaakkois-Suomen luvat ovat Kymenlaakson puolella. Kaikki ilveksen pyyntiluvat ovat poikkeuslupia ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen joulukuun alusta alkavalla pyyntikaudella. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen niitä myönnettiin kaikkiaan 404, mikä on viimevuotista vähemmän. Poronhoitoalueelle luvat myönnettiin jo aiemmin syksyllä. Suomen riistakeskuksen mukaan Suomen ilveskannan kasvu on taittunut ja kanta on pienentynyt viime vuodesta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa elää kaikkiaan 2 490—2 560 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kaakkois-Suomen ilveskannaksi Luke on arvioinut 135—145 yksilöä. Edellisellä metsästyskaudella Kaakkois-Suomessa pyydettiin 30 ilvestä. Lue koko uutinen:

