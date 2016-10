Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Liippilahdella on piuruja Vertaileva kasvillisuustutkimus kertoo Saimaan rantanäkymien muutoksista. Vuonna 1954 tehdyn tutkimuksen koealoilla tavattiin vielä lähes jokaisella järvikaislaa. — Kesän tutkimuksessa kaislaa havaittiin vain yhdellä koealalla. Nyt melkein jokaisella koealalla kasvaa järviruokoa. Ihmiset puhuvat nykyäänkin kaislikosta, vaikka järviruoko on yleisimpiä kasveja rannoilla, sanoo kasvitutkija Tiina Kolari. Kolari toisti saman kasvikartoituksen, jonka ansioitunut kasvitutkija Seppo Eurola teki pro gradu -työnään vuonna 1954. Lopullisia kasvilajikohtaisia vaihteluita Kolari ei vielä voi sanoa lopullisesti, sillä vertailutyö oman ja Eurolan tulosten välillä on kesken. Muutama harvinaisempi kasvi osui kuitenkin kohdalle. — Imatran Liippilahdelta löytyi esimerkiksi piuru. Tätä heinäkasvia ole koskaan itse nähnyt luonnonvaraisena. Kolari teki tutkimuksen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutille. Hän opiskelee Joensuun yliopistossa. Lue koko uutinen:

