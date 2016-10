Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirvivaaran merkkien paikoista päivitys — riistaväki tietää hirvien reittien muutokset Hirvivaarasta kertovien liikennemerkkien paikat täsmentyvät Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus selvittää parhaillaan, minne tarvitaan lisää merkkejä ja missä nykyiset merkit ovat turhia. ELY-keskus on käynyt läpi hirvivaarapaikkoja riistanhoitoyhdistysten kanssa. Riistaihmiset tietävät parhaiten, missä hirvet liikkuvat ja miten niiden reitit ovat muuttuneet ajan oloon. — Merkin nähdessään autoilijan kannattaa uskoa, että hirviä on liikkeellä, muistuttaa tienhoidon Etelä-Karjalan aluevastaava Sakari Häyhä. Talvinopeusrajoitukset tulevat Etelä-Karjalan ja koko maan teille ensi viikolla. Talvinopeus tulee voimaan heti, kun liikennemerkit on muutettu. Sakari Häyhä kertoo, että nopeusrajoitukset ovat samat kuin viime talvena. Etelä-Karjalassa satasta saa ajaa Kuutostiellä Imatran ja Lappeenrannan välillä sekä Luumäen Taavetin ja Kouvolan Utin välisellä leveäkaistatiellä. Muut satasen rajoitukset putoavat kahdeksaankymppiin. Kahdeksankympin rajoitus putoaa seitsemäänkymppiin 62-tiellä eli Puumalantiellä, Ruokolahden Syyspohjan ja Puumalan Huuhkaalan välillä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/21/Hirvivaaran%20merkkien%20paikoista%20p%C3%A4ivitys%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89riistav%C3%A4ki%20tiet%C3%A4%C3%A4%20hirvien%20reittien%20muutokset/2016121398996/4