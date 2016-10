Uutinen

Etelä-Saimaa: Autio Valtakatu virkoaa, tyhjentyneistä liiketiloista on taas kysyntää Tämä on järkyttävä näky, mihin elämä on hävinnyt? Näin kysyy Lappeenrannan Valtakadun tyhjien näyteikkunoiden äärellä Pia Granroth. Granroth ei voi tietää, että Valtakadun varren liikkeet ovat jo havainneet uutta vipinää. Tai sitä, että Valtakadun liiketilat ovat alkaneet taas kiinnostaa ottajia. Lähellä Kirkkokatua, tyhjien liiketilojen Saimaanlinnaa vastapäätä toimivat lahjatavaraliike Eleonoora ja Optikko Lehtinen aistivat jo vilkastuvaa liiketoimintaa hiljaiselon jälkeen. Kirkkokadun avautuminen toi heti elämää. Elämää lienee tiedossa lisää, kun P-City avautuu Marian aukion alla runsaan viikon päästä. — Kun Kirkkokatu aukesi, se näkyi meillä heti. Ja sekin näkyi, että aukion läpi pääsee kulkemaan, hyrisee Marjaliisa Tingander. Sari Pelo Optikko Lehtisestä uskoo vakaasti, ettei kukaan enää kohta sano, ettei Valtakadulla liiku kuin tuuli. — Ihanaa, että tulee toimintaa ja elämää ja hienoa, että uutta ehompaa kaupunkia rakennetaan. Saimaanlinnan hallituksen puheenjohtaja Erkki Strang uskoo liiketilojen alkavan täyttyä ehkä jo tämän vuoden puolella. — Selvästi ollaan parempaan päin menossa. Tiloista on ollut kyselyjä ja niistä on neuvoteltu. Olen toiveikas. Venäläisiäkin on nähty aiempaa enemmän. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

