Etelä-Saimaa: 10 miljoonan euron peruskorjaukset Immolan esikunta-alueelle Ensi kesä on käynnistämässä laajan remonttiohjelman Immolan varuskunta-alueella Imatralla. Rajavartiolaitoksen rakennuttajapäällikkö Heikki Matikainen sanoo laajan kokonaisuuden kustannusarvion nousevan noin 10 miljoonaan euroon. Projekti päättyy vuosikymmenen lopussa Kaakkois-Suomen rajavartioston käyttämän esikuntarakennuksen purkamiseen. — Nykyisessä esikuntarakennuksessa on tulossa sen verran isot peruskorjaukset että, niiden tekeminen ei ole taloudellisesti järkevää. Esikunta saa uudet tilansa Raja- ja merivartiokoulun vanhimmasta osasta. Varuskunnan ruokalan peruskorjauksen yksityiskohtaiset suunnitelmat valmistuvat ensi vuoden alussa puolella, ja rakennustöihin Matikainen toivoo päästävän ensi kesän kynnyksellä. Peruskorjauksessa laitetaan kuntoon ruokalan keittiötilat. Rakennuksen alakertaa tehdään henkilöstölle pukuhuonetiloja ja yläkerta muutetaan majoitustiloiksi. Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta muuttaa suunnitelman mukaan uusiin tiloihin helmikuussa Sen jälkeen peruskorjaukseen menee rakennus, jossa on liikuntatiloja, sotilaskoti ja rajamuseo. Sotilaskoti sijoittunee remontin ajaksi väistötiloihin tyhjilleen jääneeseen esikuntarakennukseen. Kun sotilaskoti palaa omalle paikalleen, esikuntarakennusta odottaa purkaminen. Lue koko uutinen:

