Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Kukaan ei pysty antamaan tarkkaa päivämäärää” – Ville Koho lupaa palata tällä kaudella Viime kevään JYP-sarjan puolivälistä asti peleistä sivussa ollut SaiPa-kapteeni Ville Koho on alkanut ottaa jäätuntumaa. Menossa on kolmas viikko luistimilla. — Jäällä en ole käynyt kuin kolme kertaa viikossa. Pikkuhiljaa ruvetaan lisäämään kuormaa. Salilla olen päässyt jo vähän käymään ja muutenkin treenaamaan. Alussa se oli pelkästään vesijuoksua ja vastaavaa. Koho kävi kesällä leikkauksessa, mutta siitä hän ei halua kertoa sen tarkempia yksityiskohtia. SaiPan kotisivuilla viikoittain julkaistavassa pelaajien terveysraportissa ikikapteenin paluuajankohdaksi on laitettu marraskuun loppu tai joulukuun alku, mutta perässä on kysymysmerkki. — Kuntoutus on koko ajan päällä. Paluusta ei ole vielä tietoa, sillä kukaan ei pysty antamaan tarkkaa päivämäärää. Kaikille kysyjille olen sanonut, että pelaan tällä kaudella. Koho myöntää, että joukkueen arjessa eläminen on ollut sairausloman aikana haastavaa, sillä hän on harjoitellut usein eri paikassa kuin muu joukkue. Tulosten valossa SaiPan alkukausi on mennyt alakanttiin ja pelikin on ollut ajoittain kadoksissa, mutta Kohon mielestä peli paranee koko ajan. — CHL-pelit olemme pelanneet tosi hyvin. Itsekin olin silloin ihan alkukaudesta mukana, kun kävimme Luulajassa ja Berliinissä, siellä homma näytti tosi hyvältä. Vaikka tulokset liigassa ovat olleet vähän heikkoja, niin ainakin itselläni on tosi hyvä fiilis sen suhteen, että homma saadaan toimimaan ja voittojakin tulee. Kohon mukaan henki joukkueessa on säilynyt hyvänä vaikeasta alkukaudesta huolimatta. — Täällä on aina ollut hyvä henki. Ei se ole mihinkään muuttunut, vaikka tappioita onkin tullut. Ei sen puoleen tarvitse olla huolissaan. Hitaasti täyttyvän pistepussin lisäksi SaiPa on tuskaillut myös heikkojen yleisömäärien kanssa. Eilistä Vaasan Sport -ottelua seurasi 3 307 katsojaa, mikä on toiseksi suurin väkijoukko keltapaitojen tämän kauden kotiotteluissa. — En tiedä, mihin yleisö on kadonnut. Itsekin kun olen pelejä katsomosta seurannut, niin ihan selkeä lasku on. Mistä se sitten johtuu, niin siihen minä olen väärä ihminen kommentoimaan. Kyllähän sekin tietysti auttaa, jos voitetaan pelejä, Koho totesi. Vaasan Sportin SaiPa kukisti eilen maalein 4—3, vaikka vaasalaiset yrittävät tulla vielä päätöserässä väkisin rinnalle ja ohi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/21/%20%E2%80%9DKukaan%20ei%20pysty%20antamaan%20tarkkaa%20p%C3%A4iv%C3%A4m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4%E2%80%9D%20%E2%80%93%20Ville%20Koho%20lupaa%20palata%20t%C3%A4ll%C3%A4%20kaudella/2016121400141/4