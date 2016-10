Uutinen

Etelä-Saimaa: Viipurin vanerin alueella rakennetaan halpoja asuntoja, viereen nousee kolmannesta kalliimpia Moni asunnonostaja on hieraissut silmiään. Lappeenrannan Viipurin vanerinalueella YIT:n riisutun konseptin uusi asunto maksaa vähemmän kuin moni vanha. YIT:n Smartin asuntojen hinnat painuvat lähes kolmanneksen naapuriin nousevien Skanskan uusien asuntojen hintoja matalammiksi. Hinta on saatu puristettua alas, kun se ei sisällä tontin hintaa, asunnoissa ei ole saunoja eikä väliseiniä, parvekkeet ovat pienet, asunnoissa on käytetty edullisia materiaaleja ja keittiön kaappivarustus on niukka. Myös valmiina paketteina tehtaalta tulleet kylpyhuoneet tuovat tehokkuutta. — Suomessakin puhutaan kohtuuhintaisesta asumisesta ja sen kovasta tarpeesta. Olemme optimoineet tiloja ja tehneet niistä muunneltavia, kertoo YIT:n asumisen konsepteista vastaava johtaja Marko Oinas. Pienin asunto on vain 24 neliötä. Kysyntää Oinaan mukaan on. Kuusi eri puolille Suomea toukokuussa julkistetuista Smarteista on saanut aloitusluvan. Arkkitehti Raine Valtonen Saimaan ammattikorkeakoulusta löytää Smarteista hyvää ja huonoa. — On ihan fiksua, että on muualla rakennettu kylpyhuone-elementti keskellä ja tilat siinä avoimena ympärillä. Mutta keittiön kaappivarustus on aivan liian niukka. Asukkaan on varauduttava siihen, että tulee lisävarustelun tarvetta. Valtosen mukaan kolmen huoneen ja keittiön varustus riittäisi yksiöön, jos siihenkään. Väliseinättömässä asunnossa huoneita rajaavat kaapistot ja liukuovet. Pinnat ovat kalustelevyä. Skanskan Viipurin vanerin alueen rantaan kaavaileman talon 44,5 neliön kaksio maksaa halvimmillaan 156 000 euroa. YIT:n Smartin 44 neliön kaksio maksaa alimmillaan 119 000 euroa. Johtaja Jukka Hörkkö Skanskasta ei ole hintaerosta moksiskaan. YIT:n alhainen hinta perustuu ainakin osin siihen, mitä siihen ei sisälly. — Meillä on aivan erilainen tuote kuin YIT:llä. Eron huomaa, kun tutkii, mitä kummassakin tapauksessa rahalla saa. Myös Skanskalla on edullisen rakentamisen konsepti, jota se on tähän mennessä toteuttanut pääkaupunkiseudulla. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

