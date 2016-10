Uutinen

Etelä-Saimaa: Vesitornille tulossa suunnittelurahaa Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan maakuntaliitto potkivat yhdessä vauhtia Lappeenrannan vesitornihankkeeseen. Kaupunki jättää pian Etelä-Karjalan maakuntaliitolle hakemuksen 24 000 euron suunnittelurahasta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on jo päättänyt, että kaupunki pistää likoon toisen mokoman, jos maakuntaliitto tulee mukaan samalla summalla. Kehitysjohtaja Markku Heinonen ei epäile, etteikö maakuntaliitolta heltiäisi osuutta pottiin. — Tämä on sen tyyppinen hanke, että se palvelee maakunnan matkailu- ja yritystoimintaa. 48 000 euron suunnittelurahalla tehdään hankesuunnitelma, kartoitetaan vaadittavat investoinnit sekä tarkennetaan teknisiä suunnitelmia. Pohjatöitä on jo tehty paljon talkoilla tänä vuonna, kertoo Pro Vesitorni -liikkeen perustaja, kaupunginvaltuutettu Erkki Räsänen (kok.). Suunnitelmia on saatu rukattua niin, että kustannusarviot ovat pudonneet. Pelastustoimi ei enää vaadi tornista kaksikaistaista hätäpoistumistietä, joten hissi ja hätäportaat saataisiin puolella aiemmin arvioidusta 0,4 miljoonasta eurosta. Lisää kustannussäästöä tulisi, jos torni pidettäisiin sydäntalvi suljettuna. Näin vältyttäisiin kalliita ylä- ja alapohjan remonteilta. Kehitysjohtaja Heinonen kertoo, että kiinnostuneita yrittäjiä on kuultu jo suunnitteluvaiheessa. — Kaupunki tekee perusedellytykset, loppu on sitten yrittäjästä kiinni. Erkki Räsänen uskoo, että remonttirahaakin pystytään keräämään ilman veronmaksajien kukkarolla käyntiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/20/Vesitornille%20tulossa%20suunnittelurahaa/2016121399424/4