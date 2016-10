Uutinen

Etelä-Saimaa: Syysloma täyttää Rauhan ja Imatran kylpylät Tiina Järvi seuraa jälkikasvunsa kiipeilyä Atreenalin Seikkailupuistossa Rauhassa. Kolme 10—14-vuotiasta lasta aikovat kiertää rataa ainakin kolme tuntia. Pälkäneeltä Pirkanmaalta kotoisin oleva Järven perhe viettää syyslomaa Rauhan kylpylässä. Kylpylän palveluiden lisäksi he hyödyntävät ympäristön tarjontaa laajemminkin. — Alueen aktiviteettien määrä on ollut positiivinen yllätys. Täällä on niin paljon tekemistä, ettei neljä päivää riitä kaikkeen, Tiina Järvi kiittelee. Moni muu perhe on tehnyt syyslomalle saman valinnan kuin Järven perhe. Imatran ja Rauhan kylpylät täyttyvät tällä viikolla. Koululaisten syyslomista on tullut niille tärkeä matkailusesonki. — Tämä viikko on alkanut todella mukavasti. Hotellin ja huoneistojen käyttöaste on ollut maanantaista lähtien lähes 90 prosenttia ja tulee olemaan tuota luokkaa koko loppuviikon, kertoo johtaja Anne Puhakainen Holiday Club Saimaasta. Lokakuussa Holiday Club Saimaan käyttöaste on normaaliviikolla 40—50 prosenttia, eli syysloma jopa kaksinkertaistaa hotellivieraiden määrän. Samaa kertoo Imatran kylpylän toimitusjohtaja Ari Aspia. — Syyslomaviikko tuplaa kävijämäärät. Venäläisten syysloma tuo toisen piristysruiskeen Etelä-Karjalan matkailulle heti perään. Naapurimaassa lomaillaan marraskuun ensimmäinen viikko. — Venäläisten syyslomaviikolle on jo nyt hyvin varauksia. Käyttöaste on jo nyt yli 80 prosenttia lähes koko viikon, Puhakainen kertoo. Myös Imatran kylpylä on lähes loppuunmyyty venäläisten syysloman aikaan. Venäläisturisteja on näkynyt muutenkin viime vuosia enemmän kylpylöissä pitkin kesää ja alkusyksynä. — Ruplan vahvistuminen näkyy. Liikevaihto oli 30 prosentin kasvussa koko syyskuun, Aspia kertoo. Lue koko uutinen:

