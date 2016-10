Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen bussivuorot vähenevät melkein puolella Savitaipaleen ja Lappeenrannan välinen linja-autoliikenne liki puolittuu tammikuuhun mentäessä. Savonlinjan ja Onnibussin päätökset vähentää erikoispikavuorojaan Lappeenrannan ja Jyväskylän välillä merkitsee viiden vuoron miinusta Savitaipaleen bussiliikenteessä. Savitaipaleen ja Lappeenrannan välillä kulkee nyt arkipäivisin 12 linja-autovuoroa. Niistä vain kaksi on vakiovuoroja. Kahdeksan on pikavuoroja ja kaksi erikoispikavuoroja. Osa nopeista vuoroista ei käy Savitaipaleen kirkolla, vaan pysähtyy Mikkelintien varressa liikenneasemalla. Tammikuun alussa vuoroja on enää seitsemän. Pikavuoroja niistä on neljä. Vakiovuorojen määrä nousee kahdesta kolmeen Savonlinjan vaihtaessa aamun pikavuoron tilalle tuntia myöhemmin kulkevan vakiovuoron. Illan viimeinen vuoro Lappeenrannasta Savitaipaleelle on nyt ja jatkossakin kello 16.35 lähtevä pikavuoro. Siihen ennättää, jos työ- tai koulupäivä päättyy neljältä, mutta asiointiaikaa ei jää. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY) on pohdittu, miten Lappeenrannassa työssä tai koulussa käyville savitaipalelaisille saataisiin myöhäisempiä bussivuoroja. — Lemille nyt ostimme tuntia myöhemmän vuoron, mutta sen jatkaminen Savitaipaleelle ei onnistu, joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa kertoo. Hänen mukaansa koeluontoisella Lemin-vuorollakaan ei toistaiseksi ole ollut juuri kulkijoita. Aiheesta enemmän päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

