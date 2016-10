Uutinen

Etelä-Saimaa: Romutontin omistajalle sakkoja Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi huiman määrän romua tontilleen Lappeenrannan Partalassa varastoineen miehen sakkoihin. Mies on varastoinut vajaan hehtaarin tontille Kivisaarentiellä satoja tonneja puuta ja rakennusjätettä, tonnikaupalla metallijätettä, nostureita, kaivinkoneita sekä lukuisia ajoneuvoja. Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta ympäristön turmelemisesta sekä menettämään valtiolle 120 000 euroa rikoksen tuomana taloudellisen hyötynä. Summa vastaa miehen säästämiä kaatopaikkamaksuja. Käräjäoikeus jalkautui syyskuun lopulla tontille ja totesi koko alueen olevan romun täyttämä. Alueella ei kuitenkaan havaittu merkittäviä määriä jäteöljyä. Puutavara oli pääosin lahoa, ei kyllästettyä puuta. Maaperä- ja pohjavesinäytteissä ei löytynyt haitta-aineita. Syytetty on tuonut tavarat tontille toiminnanharjoittajana jo 1980-luvulla. Silloin niille oli sen ajan vaatimusten mukainen lupa. Todistajana kuullun ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen mukaan lupa oli kuitenkin romunkäsittelylle, ei kaatopaikalle, jollaiseksi alue sittemmin muodostui. Rajanaapurit todistivat romun määrän pysyneen viime vuodet vakiona. Oikeus määräsi miehelle 45 päiväsakkoa, josta kertyy maksettavaa 360 euroa. Syyttäjän valtiolle vaatimaa rikoshyötyä, 120 000 euroa, miehen ei tarvitse maksaa. Oikeus katsoi, että eläkeikäisellä miehellä ei ole kohtuudella mahdollisuuksia suoriutua summasta. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on velvoittanut miehen tyhjentämään alueen 30 000 euron uhkasakon voimalla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/20/Romutontin%20omistajalle%20sakkoja/2016121399635/4