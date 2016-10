Uutinen

Etelä-Saimaa: Muukon ampumaradoille tulee käyttömaksut osana säästöohjelmaa Muukon ampumaurheilukeskukseen Lappeenrannassa tulee käyttömaksut kaupungin säästöohjelman vuoksi. Nuoriso- ja liikuntalautakunta käsitteli asiaa tiistaina talousarvioesityksen yhteydessä. Aiemmin kaupunki oli myymässä Muukon ampumaratoja niitä käyttäville seuroille, mikä olisi tuonut kaupungille 30 000 euron vuosisäästöt. Ampumaurheiluseurat pitivät esitystä kohtuuttomana taloudellisena riskinä toiminnalleen, sillä noin 170 000 euroa maksava luotiaseratojen maaperän puhdistus on edessä vuonna 2021. Tuolloin seurat myös jättivät päättäjille kirjelmän, jossa kaupungin verkkosivuilla olleessa säästöohjelmalaskurissa ollutta toteamusta ”Muussa tapauksessa radat suljetaan ja puretaan” pidettiin uhkauksena. Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksmanin mukaan on vielä avoinna, kuinka paljon kaupunki saa tuloja Muukon ampumaratojen käyttömaksuista. — Alustavasti oli esillä 60 000 euroa, mutta sehän ei saata pitää paikkaansa. Käymme ensin tarkemmin läpi, kuinka monta seuraa ja viranomaistahoa siellä toimii. Samalla katsomme, että maksut ovat samassa linjassa muiden liikuntapaikkamaksujen kanssa, Oksman sanoo. Muukon ampumaradoilta ei ole aiemmin peritty käyttömaksuja, koska niitä ovat ylläpitäneet ampumaurheiluseurat kaupungin tuella. Nykyisin Lappeenranta maksaa kuluina ja seurojen avustuksina Muukon ylläpidosta 30 000 euroa vuodessa. Oksmanin mukaan käyttömaksujen käyttöönotto Muukon motocrossradalla on vielä harkinnassa. — Siellä ei ole juuri mitään infraa. Lisäksi Lappeenrannan Moottoripyöräilijät on rakentanut rata-alueen itse omilla kustannuksillaan. Ampumaradat kaupunki on rahoittanut. Lappeenrannan lähivuosien suurin liikuntapaikkainvestointi on näillä näkymin urheilutalon peruskorjaus. Yhteensä noin 8,2 miljoonan euron hankkeen on kaavailtu alkavan keväällä 2018. Nuoriso- ja liikuntalautakunta lausui tiistaina edellyttävänsä, että uusien investointien myötä toimialan tiloihin mahdollisesti tulevat lisäneliöt täytyy ottaa huomioon lisämäärärahana, jotta toimiala pystyy maksamaan niiden kasvavat sisäiset vuokrat ja muut kulut. — Lautakunta halusi tarttua tähän asiaan etupainotteisesti, jotta ei syntyisi tilannetta tai kuvaa, että tekisimme lisäneliöitä ilman, että samalla päätettäisiin, miten kasvavat kulut järjestellään, Oksman kertoo. Lue koko uutinen:

