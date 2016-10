Uutinen

Mummo palaa näyttämölle pikkujouluaikaan — osa näytöksistä on jo loppuunvarattu Lappeenrannan kaupunginteatterin komedia Mummo palaa näyttämölle marras-joulukuussa. Suosittua Mummoa esitetään pikkujouluaikaan kuusi kertaa, neljästi illalla ja kahdesti päivällä. Mummo vetää edelleen yleisöä: päivänäytökset ja ensimmäinen iltaesitys on jo loppuunvarattu. Mummo jatkaa kuitenkin teatterin ohjelmistossa myös keväällä. Mummon kalenteriin on lisätty kaikkiaan 11 näytöstä. Säpäkkänä mummona näytelmän pääroolissa on Marja-Liisa Ketola, ja muissa rooleissa ovat Jussi Johnsson, Sanna Kemppainen, Jarno Kolehmainen ja Samuli Punkka. Anni Nykäsen sarjakuvaan perustuva Mummo sai kantaesityksensä kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 21. marraskuuta viime vuonna, ja sen näytökset ovat olleet loppuunmyytyjä.

