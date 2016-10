Uutinen

Etelä-Saimaa: Maanomistajille postia ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä Maanomistajille postitetaan lähipäivien aikana päätökset heitä koskevien ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä, tiedottaa Maaseutuvirasto. Viljelijöille päätöksiä ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä postitettiin viime keväänä. Tänä syksynä on maanomistajien vuoro. Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu siitä, että EU:ssa siirryttiin uuden ohjelmakauden tukijärjestelmiin vuonna 2015. Maaseutuviraston tiedotteen mukaan tukioikeudet rajaavat, kuinka paljon maatilalle voidaan maksaa EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia eli perustukea, viherryttämistukea ja EU:n nuoren viljelijän tukea. — Jos tukioikeuksia oli enemmän kuin tukikelpoisia hehtaareita, hallinnon oli mitätöitävä ylimääräiset tukioikeudet. Menettelyn tavoitteena oli saada kaikki raha viljelijöille. Aiemmin osa rahoista jäi käyttämättä, koska ne olivat kiinni käyttämättömissä tukioikeuksissa. Päätökset tukioikeuksien mitätöinnistä tehdään ELY-keskuksissa, ja niitä on kaikkiaan noin 38 000. Mitätöityjä tukioikeuksia vastaava pinta-ala on yhteensä noin 23 000 hehtaaria. Lue koko uutinen:

