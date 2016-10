Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauri Kaartokallio Imatran Pallo-Veikkoihin — ”Imatralla oli tarjolla selkeästi paras kokonaispaketti tässä elämäntilanteessa” Superpesikseen paluun tehnyt Imatran Pallo-Veikot vahvistuu jälleen Itä-Länsi-pelaajalla. Lauri Kaartokallio vaihtaa maisemaa kahden Kankaanpäässä vietetyn kauden jälkeen. Kaartokallion uskotaan tuovan IPV:n keulaan merkittävästi lisää nopeutta ja kentällemenotaitoa. Viime kaudella Kankaanpään Mailan superpesisjoukkueessa pelatessaan hän toi kaikkiaan 42 juoksua, kärkilyöntiprosentin (71.27) ollessa yksi koko sarjan korkeimmista. Lahden Mailaveikkojen kasvatti pelasi ensimmäiset pääsarjaottelunsa kaudella 2012 Pattijoen Urheilijoiden paidassa, ja oli samana vuonna voittamassa joukkueelleen SM-pronssia. 28-vuotias Kaartokallio valittiin Itä-Länteen kaudella 2015. Lahdessa liikunnanopettajana työskentelevä Kaartokallio kertoo olevansa innoissaan päästessään tarkastelemaan ja näkemään pesäpalloa itäsuomalaisesta perspektiivistä. — Tykkään uusista ja haastavista projekteista, ja Imatralla oli tarjolla selkeästi paras kokonaispaketti tässä elämäntilanteessa. Lahdesta on hyvät kulkuyhteydet Imatralle, mikä on perheelliselle iso seikka pelipaikan valinnassa, Kaartokallio sanoo IPV:n tiedotteessa. — IPV:llä on kasassa nuori ja nälkäinen porukka, johon Miikka Matikka, Jussi Hurskainen ja nyt minä tuomme tiettyä kokemusta. Joukkueessa on paljon nuoria pelaajia, joten näyttämisen halua on valtavasti, Kaartokallio uskoo. IPV:n superin harjoitusrinkiin liittyvät lisäksi nuoret Konsta Kurikka, Ville-Markus Kosonen ja Jani Raami. Omista junioreista Joona Sikiö on vielä ilman sopimusta. IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää kertoo tiedotteessa Joona Sikiön tilanteen ratkeavan, kun kaksoisedustusseura on valittu. — Sopivaa seuraa kartoitetaan yhdessä Joonan kanssa, Valkeapää kertoo. Valkeapään mukaan IPV:n joukkue on viimeistä silausta vaille valmis. — Jos kotiutuspuolelle sopiva pelaajapalanen löytyy, olemme ilman muuta kiinnostuneita, Valkeapää sanoo. Lue koko uutinen:

