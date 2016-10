Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta sai ensimmäisen ruokadiplominsa — Lappeen koulussa ja päiväkodissa ruokalan emännätkin kasvattavat oppilaita Lappeen koululle ja päiväkodille on myönnetty kouluruokadiplomit. Lappeenrantalainen koulu tai päiväkoti sai ruokadiplomin nyt ensimmäistä kertaa. — Tämä on hieno saavutus. Keittiön emäntä sai oppilailta aplodit, ja oppilaat saivat jälkiruuaksi jäätelöä, kertoo Lappeen päiväkotikoulun apulaisrehtori Hannele Heikkilä. Ammattikeittiöosaajat-yhdistys myönsi koululle kouluruokadiplomin ja päiväkodille makuaakkoset-diplomin. Palkinnot luovutti yhdistyksen projektipäällikkö Virpi Kulomaa keskiviikkona järjestetyssä juhlassa. Kouluruokailu on Lappeen päiväkotikoulussa kasvatuksellinen tapahtuma, apulaisrehtori Heikkilä sanoo. Ruokalassa on kuvalliset käytösohjeet ja oppilaskunnan kouluruoka-agentit seuraavat, noudatetaanko niitä. Myös keittiön henkilökunta osallistuu kasvatukseen, Heikkilä kertoo. — He antavat positiivista palautetta, jos oppilas käyttäytyy hyvin ja päinvastoin. Koulussa on aina toimittu diplomin ohjeiden suuntaisesti. Kouluruokadiplomi on tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän koulu- ja päiväkotiruokailun edistämisestä, palkinnon myöntävästä yhdistyksestä kerrotaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/20/Lappeenranta%20sai%20ensimm%C3%A4isen%20ruokadiplominsa%20%E2%80%94%20Lappeen%20koulussa%20ja%20p%C3%A4iv%C3%A4kodissa%20ruokalan%20em%C3%A4nn%C3%A4tkin%20kasvattavat%20oppilaita/2016121394746/4